Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine karşı başlattığı operasyonda; teröristlerin vurulma anı kamerada. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler ve uçaklardan özel kuvvetler ve komandolar bölgeye indirildi. Operasyonda yerli ve mili üretim mühimmatların yanı sıra, SİHA'lar da aktif olarak kullanılıyor.
Irak'ın kuzeyinde terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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