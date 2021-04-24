Irak'ın kuzeyinde terör inlerinin vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/irakin-kuzeyinde-teror-inlerinin-vurulma-ani-goruntuleri-ortaya-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine karşı başlattığı operasyonda; teröristlerin vurulma anı kamerada. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler ve uçaklardan özel kuvvetler ve komandolar bölgeye indirildi. Operasyonda yerli ve mili üretim mühimmatların yanı sıra, SİHA'lar da aktif olarak kullanılıyor.