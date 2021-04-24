Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki PKK hedeflerini geceden itibaren ablukaya aldı. Teröristler köşeye sıkıştırılırken, uçakların bii inerken diğeri kalktı. Bölgede abluka sürerken bir son dakika haberi daha geldi. Gelen bilgiye göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı helikopterler ve uçaklardan özel kuvvetler ve komandolar bölgeye indirildi. Operasyonda yerli ve mili üretim mühimmatların yanı sıra, SİHA'lar da aktif olarak kullanılıyor.
Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri ağır şekilde vuruluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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