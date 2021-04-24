Son dakika haberine göre;Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK yuvası Metina'ya operasyon başlattı. Havadan ağır ateş altına alınan bölgeye, helikopterlerle özel harekat birlikleri indirildi. Bölgede kara harekatı başladı. İşte son dakika haberinin detayları...
Irak'ın kuzeyine kara harekatı başlatıldı! Özel Kuvvetler bölgeye indirildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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