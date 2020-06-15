İran Dışişleri Bakanı İstanbul'da! Önemli açıklamalar yapıldı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Zarif görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İran arasındaki uçuşların 1 Ağustos itibarıyla açılmasının planlandığını söyledi.