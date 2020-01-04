İran’da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine ‘alınacak intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin kubbesine 'alınacak intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Kubbeye kırmızı bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.
DHA
İran’da bir camiinin kubbesine ‘intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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