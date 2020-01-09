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İran'da düşen uçaktaki patlama güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 09.01.2020, 13:11

İran’ın başkenti Tahran’ın yakınlarında düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde patlama sonrası yanan parçaların işyerinin önüne kadar savrulduğu görülüyor.

Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, dün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti. Parand kasabasında bir işyerinin güvenlik kamerası, uçağın yere çakıldığı andaki patlamayı ve uçaktan parçaların alevli şekilde etrafa savrulduğu anları kaydetti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu. Interfax haber ajansı da uçakta bulunanların 73'ünün Kanada, 71'inin İran, 8'inin İsveç, 6'sının Afganistan, 4'ünün Almanya, 3'ünün İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşı olduğunu bildirmişti.

DHA

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