İşgalci İsrail polisi nöbet tutan Filistinlilere saldırdı! Dünyanın gözü önünde terör estirdiler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/isgalci-israil-polisi-nobet-tutan-filistinlilere-saldirdi-dunyanin-gozu-onunde-teror-estirdiler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.