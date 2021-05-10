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    İşgalci İsrail polisi nöbet tutan Filistinlilere saldırdı! Dünyanın gözü önünde terör estirdiler

    Giriş Tarihi: 10.05.2021, 09:13

    Son dakika... İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

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