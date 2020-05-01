İsmail Küçükkaya canlı yayında 'sokağa çıkmayın' dedi sahilde yürüyüşe çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ismail-kucukkaya-canli-yayinda-sokaga-cikmayin-dedi-sahilde-yuruyuse-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fox TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya İstanbul Boğazında gezerken görüntülendi. Gazetecilere yönelik sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen Küçükkaya'nın bunu sahilde gezintiye çıkarak istismar etmesi tepki çekti.