Fox TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya İstanbul Boğazında gezerken görüntülendi. Gazetecilere yönelik sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen Küçükkaya'nın bunu sahilde gezintiye çıkarak istismar etmesi tepki çekti.
İsmail Küçükkaya canlı yayında 'sokağa çıkmayın' dedi sahilde yürüyüşe çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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