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    İsmail Küçükkaya 'sokağa çıkmayın' dedi Boğaz'da keyif yaptı

    Giriş Tarihi: 01.05.2020, 19:10

    Fox TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya Boğaz'da keyif yaparken kayda alındı. Emirhan İskelesi önünde Sarıyer’e doğru ilerleyen Küçükkaya vatandaşlarca görüntülendi. Bir yandan yürüyüş yapan Küçükkaya’nın diğer yandan sosyal medyayı gözetlemesi dikkat çekti. Gazetecilere sokağa çıkma yasağı uygulanmazken Küçükkaya’nın bunu istismar ederek Boğaz'da gezinti yapması garipsendi.

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