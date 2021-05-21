İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/israil-polisi-cuma-namazi-sonrasi-mescid-i-aksadaki-cemaate-saldirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi. Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa'dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.