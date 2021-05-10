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    İsrail zulmüne direnen Filistin halkından Mescid-i Aksa'da Erdoğan sloganları

    Giriş Tarihi: 10.05.2021, 09:25

    Mescid-i Aksa'yı savaş alanında çeviren İşgalci israil'in Filistin halkına yaptığı zulüm tüm dünyadan tepkilere neden oldu. Uluslararası kamuoyunu hareket etmeye çağıran Filistin halkı Mescid-i Aksa'yı Recep Tayyip Erdoğan sloganları ile inletti. Başkan Erdoğan İşgalci İsrail'in saldırgan tavrını sert bir dille eleştirerek Filistin halkının yanlız olmadığını vurgulamıştı.

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, önce ramazan ayı başında Şam Kapısı'ndaki oturma alanlarının barikatlarla kapatılması, daha sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli ailelerin zorla evlerinden çıkarılması kararı ve son olarak da İsrail polisinin 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da yatsı namazı sırasında cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırması nedeniyle tansiyon giderek arttı.

    İsrail polisi, 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da 205, dün akşam da başta Şam Kapısı olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde 90 kişiyi yaralamıştı.

    MESCİD-İ AKSA'DA TÜRKİYE VE ERDOĞAN SLOGANLARI

    Gösterilerde yapılan bir canlı yayın sırasında Mescid'i Aksa'da toplanan Filistinliler, İsrail güçlerinin şiddetini protesto ettiler. Bir aktivist canlı yayında görüntü paylaşırken arkasındaki kalabalık Mescid'i Aksa önünde 'Erdoğan ve Türkiye' sloganları attı.

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