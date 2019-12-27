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İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! İşte korku dolu anlar

Giriş Tarihi: 27.12.2019, 12:59

İstanbul Boğazı'nda "Songa İridium" adlı kargo gemisi kaza yaptı. Dümeni kilitlenen gemi, Rumeli Hisarı'nda kıyıya çarptı. Kaza, Aşiyan Mezarlığı'nın hemen önünde meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Liberya bandıralı "Songa Irıdıum" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu. Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Odessa limanından İstanbul'a gelen 23 bin 633 groston ağırlığında 191 metre uzunluğundaki gemide henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi.

Gemi İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı mevkisinde karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları, olay yerine sevk edildi.


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