İstanbul metroda başörtülü kadına alçak saldırı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/istanbul-metroda-basortulu-kadina-alcak-saldiri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul metroda çarşaflı kadına 'Kara Fatma' diyerek, hakaretler savuran saldırganın daha sonra 'polis çağırın' diye bağırması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul'da başörtülü kadınlara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Metroda seyahat eden bir kadın, yanındaki çarşaflı kadına "Kara Fatma" diyerek hakaretler savurarak saldırdı.

HEM "KARA FATMA" DEDİ, HEM DE "POLİS" DİYE BAĞIRDI

Beşiktaş ve Karaköy'deki saldırıların ardından bu kez de metroda, çarşaflı bir kadına "Kara Fatma" diyerek hakaret eden saldırgan kadının, "Polis çağırın" çığlıkları atması da dikkat çekti.