İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Öncü deprem mi? İşte uzmanlardan son dakika deprem açıklamaları...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/istanbul-silivride-korkutan-deprem-buyuk-istanbul-depremini-tetikler-mi-oncu-deprem-mi-iste-uzmanlardan-son-dakika-deprem-aciklamalari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul'da saat 11.01'de bir deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,6 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Korkutan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi. Uzmanlar a haber ekranlarında son dakika İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Öncü deprem mi? İşte merak edilen detaylar...