İstanbul'da saat 11.01'de bir deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,6 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Korkutan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi. Uzmanlar a haber ekranlarında son dakika İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Öncü deprem mi? İşte merak edilen detaylar...
İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Öncü deprem mi? İşte uzmanlardan son dakika deprem açıklamaları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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