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İstanbul Silivri'de korkutan deprem! Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Öncü deprem mi? İşte uzmanlardan son dakika deprem açıklamaları...

Giriş Tarihi: 24.09.2019, 11:39

İstanbul'da saat 11.01'de bir deprem meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,6 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Korkutan depremde can ya da mal kaybı olmadığı bildirildi. Uzmanlar a haber ekranlarında son dakika İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Büyük İstanbul depremini tetikler mi? Öncü deprem mi? İşte merak edilen detaylar...

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