İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Vatandaşlar deprem nedeniyle kendilerini sokaklara attı. İstanbul’da saat 14.00 sıralarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.
İstanbul'da deprem paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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