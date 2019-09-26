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İstanbul'da deprem paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Giriş Tarihi: 26.09.2019, 14:26

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu. Vatandaşlar deprem nedeniyle kendilerini sokaklara attı. İstanbul’da saat 14.00 sıralarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle büyük panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

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