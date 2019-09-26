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İstanbul'da korkutan deprem!

Giriş Tarihi: 26.09.2019, 14:14

İstanbul'da kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.7 olarak açıkladı. Alınan bilgiye göre, kent genelinde ve çevre illerde hissedilen deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.7 olarak açıkladı. Ayrıntılar geliyor...

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