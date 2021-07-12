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    Yeniasır TV Gündem İstanbul'da skandal görüntüler! Kilise duvarı üstünde oyuna tepki

    İstanbul'da skandal görüntüler! Kilise duvarı üstünde oyuna tepki

    Giriş Tarihi: 12.07.2021, 11:12

    İstanbul Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

    Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlendi. Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

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