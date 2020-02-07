İstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen bir turistin ilginç koronavirüs önlemi sosyal medyada gündem oldu. Turistin Tayvanlı olduğu belirtildi.Tayvanlı turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti. Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
İstanbul'da Tayvanlı turistten ilginç korona önlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.