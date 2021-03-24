Son dakika haberine göre AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu. Büyük değişimin yaşandığı ve yeni isimlerin girdiği listede Binali Yıldırım da yer aldı. Tüzük değişikliği sonrası ikiye çıkan genel başkanvekili olacak isimler de belli oldu. AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirildi.
İşte AK Parti'nin yeni MKYK listesi! AK Parti'nin yeni "A Takımı" belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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