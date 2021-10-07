İşte Başkan Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlar

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan yatırımları paylaştı. Videoda ulaşım, sağlık, eğitim, ekonomi, spor, sosyal yardımlar, terörle mücadele gibi başlıklar altında son 20 yılda yapılan yatırımlardan örnekler paylaşıldı.