  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İşte CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 'sıkma tesisi' diyerek yaptığı havuzlu villa

    İşte CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 'sıkma tesisi' diyerek yaptığı havuzlu villa

    Giriş Tarihi: 13.09.2020, 16:41

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in sıkma tesisi diye izin alıp havuzlu villa yaptıkları zeytinliklerinin bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Soyerlerin mal beyanlarında 100 bin TL olarak gösterdiği arazi en az 1 milyon lira ediyor.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki zeytinliklerine sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu yaptırma izni alıp havuzlu villa inşa ettirdikleri ortaya çıktı. A Haber lüks villayı görüntüledi.

    Sıkma Soyer!
    100 bin lira beyan etti değeri en az 1 milyon

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 'sıkma tesisi' diyerek yaptığı havuzlu villa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan: Macron sen zaten...
    Başkan Erdoğan: Macron sen zaten...
    Başkan Erdoğan'dan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in oğlunu aradı
    Başkan Erdoğan koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in oğlunu aradı
    İmam Hatiplileri hedef alanlara sert tepki
    İmam Hatiplileri hedef alanlara sert tepki
    Başkan Erdoğan: Macron sen zaten...
    Başkan Erdoğan: Macron senin zaten süren az kaldı! Gidicisin
    Başkan Erdoğan'dan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli mesajlar
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in oğlunu aradı
    Başkan Erdoğan koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in oğlunu aradı
    İmam Hatiplileri hedef alanlara sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan İmam Hatiplileri hedef alanlara tepki!