İşte CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 'sıkma tesisi' diyerek yaptığı havuzlu villa

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iste-chpli-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyerin-sikma-tesisi-diyerek-yaptigi-havuzlu-villa" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in sıkma tesisi diye izin alıp havuzlu villa yaptıkları zeytinliklerinin bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Soyerlerin mal beyanlarında 100 bin TL olarak gösterdiği arazi en az 1 milyon lira ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki zeytinliklerine sıkma ve işleme tesisi ile sulama havuzu yaptırma izni alıp havuzlu villa inşa ettirdikleri ortaya çıktı. A Haber lüks villayı görüntüledi.