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    İşte CHP'li Tunç Soyer'in yarım kalan projeleri! İzmir'in yıllardır çözülemeyen sorunlarına çare olamadı

    Giriş Tarihi: 28.09.2021, 12:55

    Ege'nin göz bebeği olan İzmir yıllardır CHP'li belediyelerin yönetiminde. Büyükşehir, yıllardır kronikleşmiş hale gelen sorunları bir türlü çözemiyor ve borcu ise 9 milyarı geçmiş durumda. Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında. Vatandaş hizmet beklerken yaşanan altyapı, ulaşım, trafik, körfez sorunu, yolların adeta köstebek yuvası haline gelmesi ve kentten kötü kokuların yükselmesi ise vatandaşı iyice bezdirmiş durumda. A Haber vatandaşlara mikrofon uzattı İzmirli, dertlerini anlattı. İşte Soyer'in söz verdiği halde yerien getiremediği projeler...

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