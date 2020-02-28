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İşte en net görüntüler! Suriye'de Esad rejimi hedefleri böyle vuruluyor!

Giriş Tarihi: 28.02.2020, 12:40

Son dakika haberine göre TSK tarafından İdlib'deki rejim hedefleri sabaha kadar vuruldu. Rejim hedeflerinin vurulduğu ana ilişkin son ve en net görüntüler yayınlandı. Görüntülerde birçok rejim hedefinin vurulduğu görülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de rejim güçlerini vurma anına ilişkin yeni görüntüler A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. Canlı yayında Türk askerinin Suriye rejimine bağlı güçleri havadan ve karadan vurma görüntüleri yayınlandı.

İnsansız Hava Araçları'ndan (İHA) alınan görüntülerde atış destek unsurlarıyla birlikte hareketli rejim konvoyunun vurulduğu görüntüler kaydedildi.

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