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    Yeniasır TV Gündem İşte İzmir depreminin sesi! Dinleyince tüyler ürpertiyor...

    İşte İzmir depreminin sesi! Dinleyince tüyler ürpertiyor...

    Giriş Tarihi: 31.10.2020, 15:40

    Türkiye dün bir kez daha deprem gerçeğiyle yüz yüze geldi. İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce vatandaşımız yaralandı. Deprem esnasında fay hatlarının kırılmasıyla ortaya çıkan enerjinin nasıl bir sese dönüştüğü böyle kaydedildi. İşte deprem anında ortaya çıkan ürkütücü o ses...

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