İşte Kanal İstanbul gerçekleri! Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda paylaştı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iste-kanal-istanbul-gercekleri-baskan-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-paylasti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıkamalarda bulundu. Kanal İstanbul ile ilgili "Sadece bir kanal değil, ülkemize nefes borusu açıyoruz." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Hedefimiz 6 yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmaktır. Şimdi bugüne kadar milletin hayrına olmasına rağmen karşı çıkılan projeler ve Kanal İstanbul İle ile ilgili videoyu hep birlikte tekrar izleyelim” diyerek gerçekleri gözler önüne seren videoyu seyrettirdi.