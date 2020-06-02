Oda TV’nin sahibi Soner Yalçın’ın Levent’te SİT alanında bulunan ve kale gibi korunaklı olan 30 milyonluk villasında da yasadışı inşaat yapıldığı ortaya çıktı. Yalçın’ın ‘basit tadilat’ kılıfı adı altında villasını baştan aşağı yenilediği anlaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti döneminde kapsamlı tadilat ile ilgili herhangi bir belge ibraz edilemediğine ilişkin tutanak tuttuğu belirlendi. CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin ise çalışmaya göz yumduğu anlaşıldı. Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in özel haberi.
İşte Soner Yalçın'ın kaçak kalesi! Basit tadilat dedi 'kale' yaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.