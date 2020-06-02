İşte Soner Yalçın'ın kaçak kalesi! Basit tadilat dedi 'kale' yaptı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iste-soner-yalcinin-kacak-kalesi-basit-tadilat-dedi-kale-yapti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Oda TV’nin sahibi Soner Yalçın’ın Levent’te SİT alanında bulunan ve kale gibi korunaklı olan 30 milyonluk villasında da yasadışı inşaat yapıldığı ortaya çıktı. Yalçın’ın ‘basit tadilat’ kılıfı adı altında villasını baştan aşağı yenilediği anlaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti döneminde kapsamlı tadilat ile ilgili herhangi bir belge ibraz edilemediğine ilişkin tutanak tuttuğu belirlendi. CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin ise çalışmaya göz yumduğu anlaşıldı. Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in özel haberi.