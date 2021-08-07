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    Yeniasır TV Gündem İşte yangınlardaki son durum! Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı

    İşte yangınlardaki son durum! Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı

    Giriş Tarihi: 07.08.2021, 13:18

    Son dakika... Türkiye, yangınlarla mücadelenin 11. gününde. Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaşarak, 2 ilde 6 noktada alevlerle mücadele edildiğini söyledi. 223 yangından 217'si ise kontrol altına alındı.

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