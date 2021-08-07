Son dakika… Türkiye, yangınlarla mücadelenin 11. gününde. Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaşarak, 2 ilde 6 noktada alevlerle mücadele edildiğini söyledi. 223 yangından 217'si ise kontrol altına alındı.
İşte yangınlardaki son durum! Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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