Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, beğendiği ayakkabıyı almadığı için kızı tarafından merdivenlerden itildiği iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüdeki, anneye polis ulaştı. Kızından şikayetçi olmayan anne, görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaşan kişiden şikayetçi oldu.
İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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