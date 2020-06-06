İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/istedigi-ayakkabiyi-almayan-annesini-merdivenden-itti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, beğendiği ayakkabıyı almadığı için kızı tarafından merdivenlerden itildiği iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüdeki, anneye polis ulaştı. Kızından şikayetçi olmayan anne, görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaşan kişiden şikayetçi oldu.