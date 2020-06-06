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    İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti!

    Giriş Tarihi: 06.06.2020, 18:49

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, beğendiği ayakkabıyı almadığı için kızı tarafından merdivenlerden itildiği iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüdeki, anneye polis ulaştı. Kızından şikayetçi olmayan anne, görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaşan kişiden şikayetçi oldu.

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