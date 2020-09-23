Son dakika… İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği ileri sürülerek polisler tarafından suçüstü yakalanan genç adam, ifadesi ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip etmişti | O tacizci sapık için karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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