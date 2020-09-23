İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip etmişti | O tacizci sapık için karar

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Son dakika... İstiklal Caddesi'nde genç kadını adım adım takip ederek taciz ettiği ileri sürülerek polisler tarafından suçüstü yakalanan genç adam, ifadesi ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.