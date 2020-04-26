İsveç'teki Türk hasta Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Ankara'ya getirildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/isvecteki-turk-hasta-emrullah-gulusken-ambulans-ucakla-ankaraya-getirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İsveç’te, 'Covid-19' testi pozitif çıktığı halde tedavi edilmeyerek, evine gönderilen Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğunu taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 13.40'ta indi. Sağlık görevlileri tarafından bulunduğu basınçlı sedyeyle uçaktan alınan Gülüşken, ambulansa taşındı. Gülüşken ve çocukları, daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Emrullah Gülüşken, burada tedaviye alınırken, çocuklarının da 14 gün karantinada tutulacağı öğrenildi. Saat 06.00'da başlayan çalışma, 7 saat 40 dakika sürdü.