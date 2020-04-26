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    İsveç'ten getirilen koronavirüs hastasının kızı Leyla tüm süreci A Haber'e anlattı

    Giriş Tarihi: 26.04.2020, 18:27

    Son dakika haberi... İsveç'teki koronavirüs hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'i getiren ambulans uçak Türkiye'ye geldi. Peki dün geceden beri İsveç-Türkiye hattında neler yaşandı? Babası için sosyal medyada çağrı yapan Leyla Gülüşken yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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