Son dakika haberi... İsveç'teki koronavirüs hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'i getiren ambulans uçak Türkiye'ye geldi. Peki dün geceden beri İsveç-Türkiye hattında neler yaşandı? Babası için sosyal medyada çağrı yapan Leyla Gülüşken yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
İsveç'ten getirilen koronavirüs hastasının kızı Leyla tüm süreci A Haber'e anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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