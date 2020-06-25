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    İyi ki varsın Eren!

    Giriş Tarihi: 25.06.2020, 12:58

    Eren Bülbül 11 Ağustos 2017 günü, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösterirken, hain teröristlerce şehit edildi. Bülbül PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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