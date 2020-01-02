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İyi ki varsın Eren! Yaşasaydı bugün 18 yaşına girecekti...

Giriş Tarihi: 02.01.2020, 09:26

Eren Bülbül, henüz 15 yaşındayken Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'nın kalleş pususunda şehit oldu. Eren Bülbül'ün bugün doğum günü. Eğer Eren yaşasaydı, bugün 18 yaşında olacaktı. Çevresindekilere yaptığı yardımlarla tanınıyordu Eren Bülbül. İşte vatanına, milletine bağlı olan Karadeniz'in yiğit genci Eren Bülbül'ün hikayesi...

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