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    İYİ Parti’den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok AK Parti'ye katıldı

    Giriş Tarihi: 20.04.2022, 13:17

    Son dakika... İYİ Parti’den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. İsmail Ok'un rozetini bizzat Başkan Erdoğan taktı. Ok, 2020'nin Şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.

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    Son dakika... Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Ok, 2020'nin Şubat ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.

    AK Parti Grup Toplantısı'nda söz alan Ok, kısa bir konuşma yaptı.

    Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirten Ok, "İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı.

    Ok'un AK Parti rozetini Başkan Erdoğan taktı.

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