İYİ Partili Ümit Özdağ partisinden istifa etti!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iyi-partili-umit-ozdag-partisinden-istifa-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Parti üyeliğinden ihracı mahkeme kararıyla iptal edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den istifa etti. Özdağ, "Akşener, FETÖ iltisaklılarla yol yürümekte çok rahat davranıyor. Daha ne kadar rahat yürüyeceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı. Özdağ ayrıca, "HDP ile aynı masaya oturup anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi kabul edenlerle aynı yolda yürümem mümkün değildir." sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.