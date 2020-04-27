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    İyileşenler virüse tekrar yakalanabilir mi? Uzman isim yanıtladı

    Giriş Tarihi: 27.04.2020, 11:04

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında binlerce kişi hayatını kaybetti. Dünyanın pek çok yerinde aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken 'koronavirüse yakalanıp iyileşen tekrar virüse yakalanır mı?' sorusu merak ediliyor. A haber konuğu Prof.Dr.Hakan Oğuztürk merak edilenleri açıkladı. İşte detaylar...

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