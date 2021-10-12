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    İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı

    Giriş Tarihi: 12.10.2021, 12:18

    İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda kullanılan bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

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