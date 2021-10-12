İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda kullanılan bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.
İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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