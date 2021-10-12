İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-adliyesine-yonelik-teror-saldirisinda-kullanilan-bombalari-temin-eden-zanli-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda kullanılan bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.