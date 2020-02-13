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İzmir AK Gençlik'ten “CHP-FETÖ İşbirliği Sergisi”

Giriş Tarihi: 13.02.2020, 17:37

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, 35 fotoğraftan oluşan “CHP-FETÖ İşbirliği Sergisi” açarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapmış olduğu açıklamalara tepki gösterdi. Ayrıca, AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Kadir İnan, CHP İzmir Milletvekillerine “Yönünü Şaşıran Ok” isimli kitabı gönderdi.

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