İzmir- Ankara karayolunda kar seferberliği

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-ankara-karayolunda-kar-seferberligi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, İzmir- Ankara karayolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yapıyor.

Kula'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle kar kalınlığı, yer yer 10 santime ulaştı. İzmir Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Uşak 25'inci Şube Şefliği Gökçeören Bakımevi personeli, İzmir- Ankara D 300 karayolunda ulaşımın aksamaması için Kavacık Mahallesi ile Kovukdere mevkileri arasındaki bölümde, çalışma başlattı.

Ekipler, 4 araçla yolda kar küreme işlemi yaparken, Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri ise, karayolu üzerinde belirli noktalarda sürücüleri yönlendiriyor. Karayolunda ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığı belirtildi.

Uşak 25'inci Şube Şefliği Gökçeören Bakımevi ekip başı Akın Topal, "Kula ile Kovukdere mevkisi arasında yoğun çalışmalarımız var. Sabah 05.00 civarında başlayan kar yağışı, yer yer 10 santimetreye kadar birikti. Ekiplerimiz hala çalışmaya devam ediyor. Yolda olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diler, yağışlı bölgelerde dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatırız" dedi.