İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, terör destekçilerine ihale vermişti! İnceleme yapılması için çalışmalar başladı

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CHP'li İzmir Belediyesi bir skandala daha imza attı. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 2019’daki yerel seçimlerden hemen önce terör propagandasından yargılanan HDP’li Ahmet Saymadi’ye ait şirkete ihale verdiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilişkin açıklama yapan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, denetim raporu oluşturduklarını ve inceleme yapılması için gerekli yerlere müracaat ettiklerini açıkladı. İşte detaylar...