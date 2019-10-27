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İzmir Bornova'da çöp dağları oluştu

Giriş Tarihi: 27.10.2019, 10:51

İzmir'de CHP Belediyesi bir kez daha halkı çöp içinde bıraktı. CHP Belediyelerinin genel sorunu olan hizmet, İzmir Bornova'da halka ulaşmıyor. İzmir'de toplanmayan çöpler halkı isyan ettirirken, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da yeniden çöp içinde kalmaktan korkmaya başladı.

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