İzmir'de CHP Belediyesi bir kez daha halkı çöp içinde bıraktı. CHP Belediyelerinin genel sorunu olan hizmet, İzmir Bornova'da halka ulaşmıyor. İzmir'de toplanmayan çöpler halkı isyan ettirirken, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da yeniden çöp içinde kalmaktan korkmaya başladı.
İzmir Bornova'da çöp dağları oluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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