  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal! İzmir'in semtlerini bilemedi

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal! İzmir'in semtlerini bilemedi

    Giriş Tarihi: 24.04.2020, 00:48

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir otobüsün üzerinde şehri turladı. Otobüsün üstünde marşların da çaldığı an Soyer bir skandala imza attı. Soyer’in yanındakilere İzmir’in neresinde bulunduklarını sorması kameralara kaydedildi. İşte o anlar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal! İzmir'in semtlerini bilemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ramazan mesajı
    Türkiye tek yürek oldu! 83 milyon İstiklal Marşı okudu
    Türkiye tek yürek oldu! 83 milyon İstiklal Marşı okudu
    Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı!
    Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı
    Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
    Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
    Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler
    Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler
    Türkiye tek yürek oldu! 83 milyon İstiklal Marşı okudu
    Türkiye tek yürek oldu! 83 milyon İstiklal Marşı okudu
    Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı!
    Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir''
    Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler
    Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler
    Türk Yıldızları'nın 23 Nisan gösterisi nefes kesti!
    Türk Yıldızları'nın 23 Nisan gösterisi nefes kesti!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı