İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandal! İzmir'in semtlerini bilemedi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyerden-skandal-izmirin-semtlerini-bilemedi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir otobüsün üzerinde şehri turladı. Otobüsün üstünde marşların da çaldığı an Soyer bir skandala imza attı. Soyer’in yanındakilere İzmir’in neresinde bulunduklarını sorması kameralara kaydedildi. İşte o anlar...