  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir Büyükşehir Belediyesi HDP'nin istihdam bürosu oldu!

    İzmir Büyükşehir Belediyesi HDP'nin istihdam bürosu oldu!

    Giriş Tarihi: 27.08.2020, 14:42

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tepki çeken kararlar almaya devam ediyor. Soyer'in, HDP'lileri belediye kadrolarına doldurması tepkileri de beraberinde getirdi. En son Kobani'de PKK'nın Suriye kolu PYD'nin eş Başkanı Enver Müslim ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP İzmir Milletvekili adayı Mehmet Aker'i belediye sosyal işler müdürlüğünde işe yerleştiren Soyer, şimdi de yine PKK uzantısı HDP'nin kardeş organizasyonu Halkların Demokratik Kongresi'nden (HDK) bir ismi işe yerleştirdi. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, detayları Ahaber canlı yayınında açıkladı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir Büyükşehir Belediyesi HDP'nin istihdam bürosu oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden İngiliz askerin künyesine ulaşıldı
    Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden İngiliz askerin künyesine ulaşıldı
    Araç denize uçtu! Saniye saniye kaydedildi
    Araç denize uçtu! Saniye saniye kaydedildi
    Türkiye yeni NAVTEX yayınladı! 1-2 Eylül tarihleri arasında Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak
    Türkiye yeni NAVTEX yayınladı! 1-2 Eylül tarihleri arasında Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak
    Hulusi Akar'dan dünyaya net Doğu Akdeniz mesajı: Artık şunu herkesin bilmesi lazım...
    Hulusi Akar'dan dünyaya net Doğu Akdeniz mesajı: Artık şunu herkesin bilmesi lazım...
    Şiar Kılıç'ın ölümünde kan donduran itiraf!
    Şiar Kılıç'ın ölümünde kan donduran itiraf!
    Dövülmüş halde bulunan Özge'nin babası: Kızıma işkence edildi!
    Dövülmüş halde bulunan Özge'nin babası: Kızıma işkence edildi!
    Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden İngiliz askerin künyesine ulaşıldı
    Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden İngiliz askerin künyesine ulaşıldı
    Türkiye yeni NAVTEX yayınladı! 1-2 Eylül tarihleri arasında Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak
    Türkiye yeni NAVTEX yayınladı! 1-2 Eylül tarihleri arasında Akdeniz'de atış eğitimi yapılacak
    Hulusi Akar'dan dünyaya net Doğu Akdeniz mesajı: Artık şunu herkesin bilmesi lazım...
    Hulusi Akar'dan dünyaya net Doğu Akdeniz mesajı: Artık şunu herkesin bilmesi lazım...
    İzmir'de çevre felaketi
    İzmir'de Yobaz Deresi'nde çevre felaketi! Vatandaş isyan etti, CHP'li belediye sorunu çözmedi
    Akbük Sahili'nde ilginç anlar! Kalabalığa aldırmadı denize girdi, gören şaşırdı
    Akbük Sahili'nde ilginç anlar! Kalabalığa aldırmadı denize girdi, gören şaşırdı