İzmir Büyükşehir Belediyesi HDP'nin istihdam bürosu oldu!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-buyuksehir-belediyesi-hdpnin-istihdam-burosu-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tepki çeken kararlar almaya devam ediyor. Soyer'in, HDP'lileri belediye kadrolarına doldurması tepkileri de beraberinde getirdi. En son Kobani'de PKK'nın Suriye kolu PYD'nin eş Başkanı Enver Müslim ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP İzmir Milletvekili adayı Mehmet Aker'i belediye sosyal işler müdürlüğünde işe yerleştiren Soyer, şimdi de yine PKK uzantısı HDP'nin kardeş organizasyonu Halkların Demokratik Kongresi'nden (HDK) bir ismi işe yerleştirdi. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, detayları Ahaber canlı yayınında açıkladı.