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    İzmir Büyükşehir Belediyesi kaçak tur mu düzenliyor?

    Giriş Tarihi: 31.05.2022, 09:58

    İzmir Büyükşehir Belediyesi iddiaya göre TÜRSAB kanunlarını çiğneyerek kaçak tur düzenliyor.İzmir Kurvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, yaptığı açıklamada “Gümrüklü alanın içerisinde kurulu turist danışma masasına İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını doldurmuşlar. Bir seyahat acentesi mantığıyla otoparkın yarısını parsellemişler. Bunu yaparken 1618 sayılı TÜRSAB kanununu çiğniyorlar. Kaçak olarak tur düzenliyorlar. İçişleri Bakanlığı’nın denetimine bile girebilecek bir durum yaşanıyor. 30 euroya şehir turu satıyorlar." ifadelerini kullandı.

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