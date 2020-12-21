İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporunda

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-buyuksehir-belediyesindeki-usulsuzlukler-sayistay-raporunda" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin lokomotif şirketi İZBETON’un aldığı ihalelerde yapılan usulsüzlükler Sayıştay denetimine takıldı. Şirketin 2019 yılına ilişkin iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay, binin üzerinde çalışanı bulunan şirketin nasıl zarara uğratılıp borç batağına sürüklendiğini gözler önüne serdi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZBETON'un aldığı ihalelerde yapılan usulsüzlükler Sayıştay denetimiyle ortaya çıktı. Şirketin 2019 yılına ilişkin iş ve işlemlerini gözlem altına alan Sayıştay, binin üzerinde çalışanı olan şirketin nasıl zarara uğratılarak borç batağına sokulduğuna dikkat çekti.

Raporda şirketin faaliyetlerinin tamamının Büyükşehir Belediyesi ihaleleri kapsamında olmasına rağmen sürekli zarar etmesine dikkat çekildi. 2018 yılı beyannamesine göre şirketin son 5 yıldaki zarar toplamının 175 milyon 454 bin 966,04 lirayı bulduğu belirtildi. Denetçi, raporunda; "Açılacak soruşturmalarla sorumlular tek tek tespit edilip bu kişilerden hesap sorulmalı." ifadelerine yer verdi.