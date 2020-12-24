Uluslararası İzmir Mizah Festivali kapsamında düzenlenecek olan “Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah” etkinliğine, tartışmaların odağındaki karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka gibi isimlerin katılacak olması büyük tepki çekmişti. Kamuoyunun isyanı üzerine İzmir Valiliği harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arandı ve kamuoyunun tepkisi hatırlatıldı. Bunun üzerine söyleşi iptal oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal davet! Valilik 'dur' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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