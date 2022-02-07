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    İzmir Büyükşehir'de memurların maaş farkı yatmadı

    Giriş Tarihi: 07.02.2022, 10:39

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk kez memurların maaş farkı yatırılmadı. Ocak ayından kalan 14 günlük zam ve yüzde 2,5'luk ek zam farkı bekleyen memurların ödemesi yapılmadı. Şirket çalışanların daha önce bu tarz durumları yaşadığı ama kamu sektöründe çalışan memurların böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya gelmesi büyük bir şok yaşattı. Peki memurların maaş farkı neden yatırılmadı? A Haber'den Tayfun Er detayları aktardı.

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