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    Yeniasır TV Gündem İzmir Büyükşehir'e kötü koku tepkisi!

    İzmir Büyükşehir'e kötü koku tepkisi!

    Giriş Tarihi: 16.10.2021, 12:32

    Gaziemir'de rögardan gelen kötü koku sorunu bir türlü çözülemiyor. Kanalizasyon suyu ve yağmur suyunun aynı boru sisteminde olması nedeniyle yaşanan kötü koku sorunu vatandaşı isyan ettirdi. Detayları Sefer Ayçe ve konuğu aktardı.

    Kötü koku nedeniyle cam ve pencerelerin açılamadığı bölgede İzmirliler sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor. Konu ile ilgili bilgiler veren vatandaş, "İzmir'de yağmur suyu kanallarıyla pis su kanalları aynı boru sisteminden dejarj edildiği için bu kokunun önlenmesi şu anda mümkün görünmüyor. Bunun giderilmesinin tek yolu yağmur suyu kanallarının ayrıştırılması. İzmir'e bu yatırım nedense yapılmıyor." ifadelerini kullandı.

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