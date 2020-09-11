İzmir Çitlembik Deresi çöpten gözükmüyor!

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İzmir Karabağlar'da bulunan Çitlembik Deresi, vatandaşın kanayan yarası oldu. Her yağmurda taşan dere kirliliği ile vatandaşları isyan ettirdi. Derenin taşması nedeniyle etraftaki ev ve iş yerlerini su basıyor. Esnafın bu mağduriyeti yıllardır devam ediyor. Deredeki çöpler kirliliği gözler önüne sererken, belediye herhangi bir çalışma yapmıyor. Şehrin göbeğinde yaşanan bu sorun çevre kirliliğine sahne oluyor. Derede biriken çöpler toplanmıyor. Esnaf derenin temizlenip, betonla kapatılmasını istiyor.Ancak belediye konu hakkında sessizliğini koruyor. Detayları İzmir A Haber Muhabiri Gamze Elçi anlattı.

İzmir'de Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi'nde su baskınlarından dert yanan vatandaşlar, bu kış da aynı sorunu yaşamak istemediklerini dile getirdi. İZSU Genel Müdürlüğü, Çitlembik Deresi'nin Yeşillik Caddesi ile kesiştiği noktada bulunan köprü altında genişletme yaparken, köprü altından geçen taşıyıcı boru hattının da genişletilmesi planlanıyor. Derenin yağmur suları nedeniyle taşması ile her yıl caddede bulunan iş yerleri ve apartmanların giriş katlarının suyla dolduğunu söyleyen esnaf ve çevre sakinleri, önlemlerin yetersiz olduğunu öne sürdü.

'BAKALIM NELER OLACAK'

Geçen yıl marketinin içine giren sel sularının tüm dükkanı doldurmasıyla büyük mağduriyet yaşayan esnaf Selvi Güngör, bu kışı nasıl geçireceklerini bilmediğini söyledi. Her yıl aynı korkuyu taşıdıklarını dile getiren Güngör, "Belediye ekipleri dere etrafında bir çalışma başlattı. Ama köprünün altı, dere yatağı, her taraf çöp. Yağmur yağdığında derenin ağzı tıkanacak. Bakalım neler olacak" dedi.

'GEÇEN YIL ÇOK ZARAR ETTİM'

Dükkanının önündeki dolap ve kasaların yağmur sularıyla taşındığını anlatan Güngör, "Dükkanın önüne bir şey koyamıyorum. Bu yıl dondurma satamadım. Çünkü dolaplar dükkanın önünde durmuyor. Ekmek dolabı, kasalar taşınıyor. Geçen sene dükkanın içi su doldu, bütün sigaralar gitti. Pisliği de bana kalıyor. Çok zarar ediyorum. Vatandaşlar da çöplerini atıyor, geçen yıl derenin ağzından yorgan çıkardık. Her taraf pislik çöp" diye konuştu.

'ÖNÜNÜ AÇIYORLAR AMA ARKASI TIKALI'

Çitlembik Deresi kenarında bir berber dükkanı işleten Cengiz Altlım ise "Bu kış da iyi geçmez. Dere yatağının önünü açıyorlar ama arkası tıkalı. Çözüm olacağını sanmıyorum bu çalışmaların. Vatandaşlar çöp atıyor. Benim dükkanım da çok hasar gördü. Mobilyalar, dolaplar gitti. Çoğu esnaf kapattı dükkanını, gitti. Ben 29 yıldır buradayım. Her yıl bu sorun yaşanıyor" dedi.

DHA