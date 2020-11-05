  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir depremi soruşturması ile ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti: 8 bilirkişi atadı

    İzmir depremi soruşturması ile ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti: 8 bilirkişi atadı

    Giriş Tarihi: 05.11.2020, 18:32

    Son dakika haberi: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı 'Deprem' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli 8 öğretim üyesini soruşturmaya bilirkişi olarak atadı. 8 bilirkişi deprem bölgelerinde savcılarla birlikte incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında yıkılan binaların enkazlarından numuneler alındı.

    İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili gözaltına alınan 3'ü müteahhit 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak İzmir Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen deprem soruşturması kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli 8 öğretim üyesini soruşturmaya bilirkişi olarak atadı. Soruşturma savcıları ve 8 bilirkişi deprem bölgelerinde koordineli bir şekilde incelemelerde bulundu.

    BİLİRKİŞİLER BÖLGEDEN NUMUNE ALDI
    6.6'lık depremde yıkılan ve ağır hasar gören binalardan uygun numune alındığı öğrenildi. Bilirkişi heyetinin ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen belgeler ve numuneler üzerindeki çalışmalarını devam ettirdiği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken çok sayıda tanık ve mağdurun ifadesi alındı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir depremi soruşturması ile ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti: 8 bilirkişi atadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Depreme ameliyatta yakalandılar
    Depreme ameliyatta yakalandılar
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayda ve Elif bebeğe ziyaret
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayda ve Elif bebeğe ziyaret
    Alsancak'ta hasar gören apartman boşaltıldı
    Alsancak'ta hasar gören apartman boşaltıldı
    Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada
    Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar
    Yılkı atları İzmir’e indi!
    Yılkı atları İzmir’e indi!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayda ve Elif bebeğe ziyaret
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ayda ve Elif bebeğe ziyaret
    Alsancak'ta hasar gören apartman boşaltıldı
    Alsancak'ta hasar gören apartman boşaltıldı
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    İzmir'deki deprem anları hastanenin güvenlik kamerasında
    İzmir'deki deprem anları hastanenin güvenlik kamerasında
    Yıkılan binalarla ilgili 9 kişi adliyede
    İzmir depreminde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri adliyeye sevk edildi
    Ayda'nın yüzündeki yaralar artık iyileşmeye başladı
    Ayda'nın yüzündeki yaralar artık iyileşmeye başladı